Emmanuel Boreal es un creador de contenido en TikTok que decidió compartir su vida personal a bordo de un crucero, pero no como pasajero, sino como trabajador. Y aunque pocas veces se conocen este tipo de realidades, él decidió mostrar varios de los detalles buenos y malos de tener este tipo de trabajo.

(Vea también: Murió ‘Cheems’, el perro del famoso meme de Internet; su dueña contó qué le pasó)

Video: colombiano que trabaja en crucero contó dura realidad

#Crucero #paseo ♬ sonido original – Emmanuel Boreal @emmanuel.boreal3 Así son las cabinas promedio de las personas que trabajamos en cruceros Y tengo 2 preguntas para sumerceeeed 1. Si se sentirían cómodos viviendo en un espacio de estas dimensiones? Creen que es muy pequeño o apenas? 2. Les gustaría que publicara más contenido con mi compañero de Irak? Recuerden que me pueden seguir en Instagram como: Emmanuelboreal #Viaje

El creador y trabajador labora en un crucero que viaja por el Mar Mediterráneo en Europa. Por la naturaleza de su trabajo, muchos se han interesado por saber más de su vida a bordo y es por esto que decidió compartir algunos detalles en redes sociales, dejando impresionados a muchos por la forma en la que deben vivir quienes hacen que los cruceros sean posibles.

Dentro de sus videos publicados muestra la habitación en la que convive a bordo de un crucero junto a un compañero de Irak, Taha. Emmanuel muestra la diminuta habitación en la que ambos conviven, con un baño bastante pequeño, un espacio de escritorio e inmediatamente al lado un camarote con un pequeño televisor en frente de cada cama.

“1. Si se sentirían cómodos viviendo en un espacio de estas dimensiones? Creen que es muy pequeño o apenas? 2. Les gustaría que publicara más contenido con mi compañero de Irak?“, preguntó el creador de contenido sobre su video.

Lee También

Colombiano que trabaja en crucero contó lo malo de su labor

A parte del espacio diminuto en el que tiene que vivir, Emmanuel también reveló algunas de las cosas que no le gustan de desempeñar el trabajo a bordo de un crucero en el exterior.

Por ejemplo, reveló que una de las cosas que no le gustan es compartir cabina, pues tiene un sueño muy liviano y se despierta con cualquier ruido, además de que no tiene espacio para la privacidad. Como segundo dato, señaló que el internet es muy malo y no es gratis, por lo que debe pagar 5 dólares por hora obligatoriamente cuando están mar adentro.

Además, dice que la comida para los trabajadores se basa en una gastronomía de medio oriente. “La mayoría de empleados en barcos son originarios de Filipinas, Indonesia o la India, lo que quiere decir que el menú va orientado hacia el paladar de ellos. Para nosotros los latinos encontrar algo que se asimile un poco a nuestra gastronomía es complicado”, dijo.

Por último, explicó que parte de la dura realidad de trabajar a bordo de un crucero es que no hay descanso, pues se trabaja todos los días. “Si el contrato dura 8 meses se espera que usted trabaje los 240 días sin falta. Los últimos meses de contrato es fácil percibir ese acumulo de cansancio físico”, concluyó.