El expresidente Álvaro Uribe Vélez se convirtió desde el pasado fin de semana en uno de los nuevos líderes políticos en incursionar en la red social TikTok, acumulando más de 1 millón de reproducciones en menos de dos días.

Pese a publicar por ahora tan solo dos cortos videos de menos de dos minutos, el exmandatario Uribe ya contaba con más de 15.400 seguidores y 55.700 me gusta, con corte a este lunes 14 de agosto.

Lea también: “Creo que pueden aceptar a Luis Pérez en el Pacto Histórico”: Luz María Múnera

Según puede verse en la recién creada cuenta, las únicas dos publicaciones consisten un video de 27 de segundos en el que se observa al político interactuando con una seguidora durante un evento político en Medellín.

Y el segundo, se trata de una breve declaración en la que se refirió al reciente ataque contra la Policía en el departamento de Cauca, en donde un carrobomba detonado cerca a la subestación de Policía del corregimiento Timba, en el municipio de Buenos Aires, que le costó la vida al subintendente Carmelo José García Gómez.

Este ataque, cabe recordar, se sumó a otro hostigamiento ocurrido en la vereda La Estación, en el municipio de Morales, en donde la detonación de una granada de fragmentación y varias ráfagas de armas de fuego también le quitaron la vida a tres uniformados: el subintendente Michael Luis León Ajá y los patrulleros Eimy Marllely Rodríguez Gamboa y José Laureano Orozco Bedoya.

Siga leyendo: Nació el ‘Tratado de Versalles’: aspirantes del centro buscarán candidato único para pelearle la Alcaldía a Federico Gutiérrez

A raíz de estos hechos, el líder del Centro Democrático cuestionó la voluntad de paz de las disidencias de las Farc, señalando que con dichos ataques su intención sería la de doblegar la democracia.

“El diálogo no es para que justifiquen el asesinao de policías, el diálogo es para que no haya violencia”, expresó Uribe en su video, grabado en la comuna de Aranjuez y que ya ha contado con más de 1.800 me gusta y 24.600 me gusta.