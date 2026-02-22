Un soldado profesional murió y nueve militares más resultaron heridos tras combates en zona rural de San José del Guaviare, según confirmó la Cuarta División del Ejército Nacional en un comunicado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: MOE desmiente a Petro y descarta fraude en elecciones del 8 de marzo)

De acuerdo con la institución, las confrontaciones se registraron en la vereda Caño Mosco, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 sostuvieron enfrentamientos contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual ‘Isaías Carvajal’, señalado de actuar al servicio del cabecilla alias ‘Calarcá’.

Soldado perdió la vida durante combate en el Guaviare

En medio de la operación fue asesinado el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba. La Cuarta División informó que el uniformado murió mientras participaba en acciones orientadas a garantizar la seguridad en esa región del Guaviare.

Durante los mismos hechos resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales. Todos fueron evacuados mediante extracción aeromédica hasta el municipio de San José del Guaviare, donde reciben atención especializada. Según el parte médico citado por el Ejército, se encuentran fuera de peligro y bajo observación.

Refuerzan el Guaviare ante delicada situación de orden público

La institución indicó que, de forma paralela a los combates, se enviaron refuerzos al sector para fortalecer el dispositivo de seguridad y mantener la acción operacional contra esa estructura ilegal.

El Ejército agregó que las operaciones continúan en el área con el objetivo de proteger a la población civil, consolidar el control territorial y adelantar acciones para ubicar y capturar a los responsables de estos hechos.

Ante estos hechos registrados en la vereda Caño Mosco en San José del Guaviare, nuestros soldados del @COL_EJERCITO han desplegado todas sus capacidades operacionales, de inteligencia y aéreas, con el propósito de reforzar el dispositivo de seguridad, mantener la presión… pic.twitter.com/84I0ANuYMw — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) February 22, 2026

Tras los combates registrados en la vereda Caño Mosco, en zona rural de San José del Guaviare, el Ejército Nacional informó que intensificó su despliegue operacional en el área para reforzar la seguridad y mantener la ofensiva contra la estructura criminal ‘Isaías Carvajal’, señalada de actuar bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Según indicó la institución, tropas del Ejército Nacional activaron todas sus capacidades operacionales, de inteligencia y aéreas con el objetivo de sostener la presión contra ese grupo armado y fortalecer la protección de la población civil en el departamento del Guaviare.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables