WabetaInfo adelantó que WhatsApp tendrá la posibilidad de reproducir ‘Reels’ dentro de la aplicación. Además, agregó que en Android ya se pueden ver y en iOS se habilitará la opción.

Este es el tuit de la confirmación que hizo WabetaInfo en Twitter:

Note: Instagram ‘Reels’ can be already played on WhatsApp for Android when shared as link.

This tweet is for iOS. https://t.co/fyKCaAvkTk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021