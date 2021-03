Según WabetaInfo, WhatsApp implementará entre sus funciones la posibilidad de cambiar la velocidad en una nota de voz. Esto se sumaría a la nueva herramienta de la autodestrucción de una fotografía en el chat directo.

La opción de aumentar la rapidez de un audio aún no está disponible, pero el medio informó que la aplicación (que tiene un truco transparente para pasar desapercibido) ya estaría haciendo pruebas para “cambiar la velocidad de reproducción de los mensajes de voz”.

Esta es la publicación que hizo WabetaInfo en su cuenta oficial de Twitter:

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.

Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021