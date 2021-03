Según WabetaInfo, WhatsApp estaría realizando pruebas con el fin de que los usuarios tengan la posibilidad de autodestruir sus mensajes de texto después de un día:

Este fue el tuit que hizo WabetaInfo, anunciando el hecho:

WhatsApp is testing the ability to set messages to disappear after 24 hours.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 6, 2021