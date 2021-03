WhatsApp está trabajando en una actualización para garantizarle a sus usuarios seguridad en los chats que quedan guardados, pues aún hay dudas de la solidez para que estos no puedan ser revisados por terceros.

Hace un mes que esta aplicación de mensajería estuvo envuelta en una gran polémica por cuenta de sus nuevos términos y condiciones sobre la política de privacidad, que finalmente no fueron aplicados.

Sin embargo, de acuerdo Wabetainfo, los desarrolladores están trabajando desde el año pasado en esto y desde febrero se intensificaron los esfuerzos para poder tener resultados con prontitud.

En la actualización de WhatsApp buscarán cifrar las copias de seguridad de chat para que solamente puedan ser vistas por un usuario y con esto ‘quitarse de encima’ las dudas que existen en cuanto a la privacidad de los contenidos.

Cuando aparezca esta actualización, las personas podrán ponerle una clave que no será compartida a WhatsApp ni a ninguna otra aplicación, por lo que solamente la persona que la cree tendrá acceso a ella, pero no se podrá recuperar con facilidad.

Esta contraseña servirá para todas las conversaciones de las que haya una copia de seguridad en la nube, algo que, si no se ha cambiado, se hace de manera automática cada cierto tiempo.

Esta función estará disponible para los operadores Android como para los de iOS, que generalmente guardan los chats en una nube para poder tener acceso a ellos desde cualquier celular en el que se vincule el número personal.

Este fue el anunció hecho por WAbeta y algunas de las opciones que se muestran allí:

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021