Después del anuncio de WhatsApp de cambiar los términos y condiciones de privacidad, Telegram ha amentado su popularidad; incluso, en el primer mes del 2021, logró superar a WhatsApp en descargas. Además de eso, la ‘app’ de Dúrov ha llamado la atención de varias personas con funciones como ver series o películas en la aplicación.

Telegram se caracteriza por tener muchas opciones. En este caso, según Xataka, la ‘app’ posee una herramienta, llamada ‘personas cerca’, que permite “buscar personas y grupos físicamente” cerca.

Esto quiere decir que es una función con la que se puede hablar con otros usuarios sin tener que pedir “el número de teléfono o el nombre del usuario”, manifestó el medio.

¿Cómo funciona ‘personas cerca’ en Telegram?

Xataka indicó que el proceso es sencillo, pero se debe tener en cuenta que, para poder ejecutar la opción de ‘personas cerca’, se tiene que habilitar la ubicación. El procedimiento es el siguiente:

1. Pulsar los tres puntos que lo dirigen al menú.

2. Seleccionar ‘personas cerca’.

3. En seguida, dar clic en ‘contactos’ y luego en ‘encontrar personas cerca’.

4. Aparecerá un aviso que indica la activación de la ubicación.

5. Una vez ahí, se podrán ver los nombres de los usuarios y la distancia a la que están.

En este video, del canal de YouTube de ‘Jorge Luis Fince’, se pueden ver los detalles de la herramienta:

No obstante, tal y como afirma El Universal, la opción deja que “gente desconocida también pueda mandarle mensajes”. Si un usuario no desea utilizar esta herramienta, lo único que tiene que hacer es “oprimir en ‘dejar de mostrarme’” para que otras personas no se contacten con él.

Pável Dúrov quiere seguir ganando terreno y, por ello, ha lanzado varias funciones creativas o, también, relacionadas a cómo pasar el historial de WhatsApp a Telegram.