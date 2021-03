Según WabetaInfo, WhatsApp incorporaría entre sus herramientas una opción de eliminar automáticamente una fotografía después de ser enviada. Esto se sumaría al anuncio de que la ‘app’ se integrará a Instagram.

La autodestrucción de las fotos de WhatsApp aún no está disponible, pero el medio especializado enfatizó que estas fotos no se podrían exportar desde la aplicación. Además, aún no se ha detectado la posibilidad de ‘captura de pantalla’.

Esta es la publicación que realizó el medio citado en Twitter, en la que señaló lo que podrían encontrar los usuarios en un futuro:

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn’t implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021