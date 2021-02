green

Según el blog oficial de la ‘app’, las personas que no estén de acuerdo con las actualizaciones propuestas sufrirán algunos cambios: “WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes”.

“Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, indicó el sitio web.

A pesar de las críticas desde la publicación de las novedades en los términos y condiciones, la aplicación de Facebook parece que no contempla cambiar de opinión. Incluso ya prepara nuevas funciones como la de ‘cerrar sesión’.

¿Qué pasa si no acepta los términos de WhatsApp?

Igualmente, el centro de ayuda de la ‘app’ brindó algunas opciones en caso de no haber tomado una decisión para esa fecha.

Los usuarios podrán aceptar las condiciones de WhatsApp después del 15 de mayo , pero mientras lo hace se aplicará la política relacionada con los usuarios inactivos. Esta consiste en eliminar las cuentas que estén inactivas por más de 120 días.

También, antes de la entrada en vigencia de la actualización, las personas tendrán la posibilidad de exportar el historial del chat en Android o iPhone y descargar un informe.

Por último, la plataforma resaltó que si se opta por eliminar la cuenta, se eliminará el historial de mensajes, grupos y copias de seguridad.

En las últimas semanas, WhatsApp ha tratado de tener una comunicación asertiva con sus usuarios y, para ser claros con las modificaciones, ha incorporado nuevas funciones como aparecer en los estados de todas las cuentas.