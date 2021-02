Este miércoles (24 de febrero) WhatsApp estuvo de cumpleaños y les recordó a sus usuarios que en 2009 nació como una aplicación de mensajería que conectaba a unos cuantos. Hoy en día es la ‘app’ más popular del mundo en su categoría y la más descargada.

Más allá de la celebración, en su mensaje de cumpleaños WhatsApp recordó que sí o sí implementará sus nuevas políticas de seguridad y compartirá los datos de sus usuarios con Facebook, pese a la resistencia de muchos.

En la primera parte del mensaje, la aplicación de Mark Zuckerberg recordó que tiene más de 2.000 millones de usuarios que envían cerca de 100.000 millones de mensajes al día. Seguido, se refirió a la privacidad.

Este es el post:

More than two billion users turn to WhatsApp each month to send 100 billion messages and to connect more than one billion calls each day. We are and will continue to be committed to your privacy with end-to-end encryption. Always and forever. Happy 12 years WhatsApp! pic.twitter.com/a61wqDassg

— WhatsApp (@WhatsApp) February 24, 2021