Google ha puesto fecha de caducidad a dos de las herramientas más queridas por los usuarios de su servicio de correo: Gmailify y la conexión mediante protocolo POP3. Según confirmó la compañía a través de su centro de soporte oficial, estas funciones dejarán de operar definitivamente desde el primer trimestre de 2026.

Este movimiento marca un cambio estructural en cómo Gmail interactúa con otros proveedores como Outlook, Yahoo o correos corporativos privados. Si usted es de los que usa Gmail como una “central” para leer los correos de todas sus cuentas, preste mucha atención, porque su flujo de trabajo digital está a punto de cambiar.

¿Qué es lo que realmente desaparece?

El gigante tecnológico ha decidido retirar dos servicios que permitían la integración de cuentas de terceros en su interfaz web:

Gmailify: esta función permitía “darle el tratamiento de Google” a cuentas externas. Al vincular un correo de Yahoo o Hotmail/Outlook, el usuario podía disfrutar de los potentes filtros de ‘spam’ de Google, la organización por pestañas (Social, Promociones) y la búsqueda avanzada, todo sin cambiar de dirección.

Consulta de correo mediante POP (‘Check mail from other accounts’): esta es la opción clásica en la versión de escritorio de Gmail que permitía descargar mensajes de otros servidores de forma periódica. Es la herramienta que miles de profesionales usan para gestionar sus correos de dominios personalizados (.com, .co, .net) directamente desde la bandeja de entrada de Gmail.

El cronograma del “apagón” tecnológico

De acuerdo con la información oficial de Google, el proceso de retiro será gradual para evitar un caos inmediato:

Primer trimestre de 2026: Google dejará de permitir que nuevos usuarios configuren estas conexiones.

Finales de 2026: La función se retirará por completo para los usuarios actuales. A partir de este punto, Gmail simplemente dejará de buscar y descargar nuevos correos de las cuentas vinculadas.

¿Qué pasará con sus correos antiguos?

Hay una noticia que provoca alivio: no perderá sus correos. Google ha aclarado que todos los mensajes que ya fueron importados o sincronizados hasta la fecha del cierre permanecerán en su cuenta de Gmail. Lo que se detendrá es la llegada de nuevos correos a partir de enero de 2026.

