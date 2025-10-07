Desde octubre de 2025, Pulzo.com está disponible oficialmente en la nueva plataforma de Google Discover, el ‘feed’ de noticias personalizado que utilizan millones de usuarios en sus dispositivos. Esta nueva integración permite a los lectores seguir al medio directamente desde la aplicación y recibir sus contenidos más relevantes de manera prioritaria.

Google Discover es una herramienta que muestra noticias, artículos y recomendaciones basadas en los intereses del usuario. Se encuentra integrada en la aplicación de Google, así como en la pantalla principal de varios teléfonos Android.

Recientemente, Google habilitó la opción para seguir medios de comunicación, lo que significa que ahora es posible recibir actualizaciones de portales específicos en lugar de depender únicamente del algoritmo.

Gracias a esta novedad, Pulzo.com se suma al grupo de medios que pueden ser seguidos directamente en Discover, lo que garantiza que sus contenidos —noticias nacionales, reportajes, coberturas en vivo, entretenimiento y tendencias— tengan mayor visibilidad entre quienes eligen este canal como fuente de información diaria.

Ahora, los usuarios encontrarán en las noticias publicadas en el sitio web www.pulzo.com el botón ‘Sigue a Pulzo en Discover’, que los direccionará al perfil del portal en la aplicación. Solo restará dar ‘clic’ en la opción ‘Seguir en Google’ y listo.

Pulzo en Google Discover / Captura de pantalla

Paso a paso para seguir a Pulzo en Google Discover

Para quienes ingresan directamente desde la aplicación, esto es lo que debe hacer:

Abrir la aplicación de Google

Disponible tanto en Android como en iOS. Es la app que se usa comúnmente para hacer búsquedas, consultar el clima o acceder a noticias.

Acceder al perfil de usuario

En la parte superior derecha aparece el icono del perfil o la foto asociada a la cuenta de Google. Al pulsarlo, se despliega un menú de opciones.

Ingresar a la sección Discover

Allí se encuentra el ‘feed’ con artículos sugeridos. En caso de que no esté visible, es posible activarlo desde los ajustes de la aplicación.

Buscar ‘Pulzo’

En el buscador, se debe escribir “Pulzo”. Al hacerlo, aparecerá una tarjeta o ficha del medio digital.

Seleccionar la opción ‘Seguir’

Una vez visible la tarjeta del medio, basta con pulsar el botón Seguir para comenzar a recibir contenido destacado de Pulzo.com directamente en el ‘feed’ de Google Discover.

Pulzo en Google Discover / Captura de pantalla

Una nueva presencia para acercar la información al lector

La integración de Pulzo en Google Discover permite que sus contenidos estén más cerca de las personas que buscan información confiable, rápida y variada desde sus dispositivos móviles. Al seguir al medio, los usuarios podrán acceder a las noticias más leídas, las historias virales del momento y las coberturas más importantes del día, sin necesidad de ingresar manualmente al sitio web.

Además, quienes ya han interactuado previamente con Pulzo —por ejemplo, leyendo artículos desde redes sociales o buscadores— podrán comenzar a recibir sus contenidos con mayor frecuencia, gracias al sistema de recomendación de Discover.

* Pulzo.com se escribe con Z

