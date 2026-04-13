Infinix presenta en Colombia el NOTE Edge 5G, un ‘smartphone’ diseñado para ofrecer una alternativa clara para los colombianos con un equipo equilibrado que responde a las necesidades del día a día, sin obligar a elegir entre rendimiento, batería o diseño.

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Ya sea para estudiantes, trabajadores, emprendedores, repartidores, profesionales independiente o simplemente alguien que busca un dispositivo confiable, el NOTE Edge 5G se adapta a las necesidades y estilo de vida.

Más que solo destacar por una sola característica, el NOTE Edge 5G se posiciona como un ‘all-rounder’ completo, pensado para quienes buscan una compra segura y sin complicaciones, pensado para quienes no quieren complicarse comparando ni arriesgarse con su elección.

Su enfoque no está en sobresalir por un dato puntual, sino en ofrecer una experiencia completa, confiable y coherente con las necesidades reales de las personas. Su propuesta se resume en una idea sencilla, cumplir en todo lo importante, sin generar dudas.

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El equipo incluye una batería de larga duración de 6.150 mAh con tecnología de regeneración que, de acuerdo con la marca, podría mantener su rendimiento hasta por seis años. Además, incorpora un procesador optimizado Mediatek Dimensity 7100 5G que viene en exclusividad con esta nueva referencia para abrir aplicaciones en segundos y una cámara con función ‘Live Photo’, diseñada para capturar momentos con movimiento.

“Apostamos por una idea sencilla pero poderosa, elegir un celular no debería ser para nada complejo. Con NOTE Edge 5G, queremos ofrecer una opción a los Colombianos que le sea casi intuitiva para el usuario desde el primer momento y sea una herramienta indispensable en su día a día sin preocupaciones”, señaló Joe Zhang CEO Infinix Colombia.

Su precio es inferior a 1,2 millones de pesos, tendrá 24 meses de garantía y ya está disponible en grandes superficies como Éxito, Falabella, Alkosto, Ktronix, Jumbo, Metro, Olímpica, Agaval y el operador WOM.

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