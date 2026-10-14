La agricultura enfrenta desafíos relacionados con el cambio climático, las plagas y la resistencia de las malezas a los herbicidas. En ese escenario, Bayer avanza en el desarrollo de semillas y productos para la protección de cultivos, con tecnologías que buscan ayudar a los agricultores a manejar estos riesgos y mejorar la productividad.

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La compañía anunció nuevos avances en su portafolio agrícola y en su plan de lanzar 10 productos con potencial de ventas máximas de al menos 500 millones de euros cada uno durante un periodo de 10 años. Dos de ellos ya comenzaron a comercializarse: el insecticida Plenexos y Preceon, un sistema de producción de maíz de baja estatura que combina semillas y herramientas digitales.

Nuevas tecnologías para maíz y control de plagas

Preceon ya tiene presencia en México, Italia, España y Estados Unidos, y durante 2026 comenzó su lanzamiento comercial en Argentina. El sistema utiliza plantas de maíz más bajas y herramientas digitales para apoyar las decisiones en el campo. Según Bayer, esta característica puede facilitar el acceso de la maquinaria a los cultivos, permitir una mayor densidad de siembra y ofrecer más protección frente a ciertos eventos climáticos extremos.

Por su parte, Plenexos es un insecticida dirigido a insectos succionadores, como la mosca blanca, que afectan diferentes cultivos. El producto ya fue introducido en Colombia y la empresa prevé llevarlo también a México, Brasil y Estados Unidos. Bayer señala que, en ensayos realizados en Brasil entre 2021 y 2025, el producto permitió utilizar hasta un 75 % menos de ingrediente activo que el imidacloprid para controlar la mosca blanca en soja. Este resultado corresponde a esas pruebas específicas y no implica que la reducción sea igual en todos los usos.

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Soja y nuevas alternativas para el manejo de malezas

La investigación también se concentra en la soja. Bayer prevé lanzar Vyconic en Estados Unidos y Canadá en 2027, sujeto a los procesos regulatorios correspondientes. Esta tecnología combina eventos biotecnológicos —características incorporadas al cultivo mediante biotecnología— para conferir tolerancia a cinco herbicidas, lo que ampliaría las opciones para controlar malezas.

En Brasil, la compañía proyecta introducir Intacta 5+ durante la campaña agrícola 2027/2028. La tecnología también contempla tolerancia a cinco herbicidas e incorpora nuevas características de protección contra insectos. Ninguno de estos dos productos está disponible actualmente para la venta o siembra comercial en los términos indicados por la compañía.

Otro frente de investigación es el desarrollo de variedades de soja mediante edición génica, una técnica que permite modificar de forma específica partes del material genético. Bayer busca obtener plantas con una estructura más resistente al vuelco, es decir, con menor tendencia a doblarse o caer, un problema que puede presentarse cuando las plantas alcanzan mayor altura y potencial de rendimiento.

Inteligencia artificial y nuevos cultivos

La empresa también trabaja en más de 15 nuevos modos de acción para productos de protección de cultivos. Este concepto se refiere a las formas en que una sustancia actúa sobre una plaga, un hongo o una maleza. Para descubrir nuevas alternativas, utiliza CropKey, una plataforma basada en inteligencia artificial que ayuda a identificar moléculas y evaluar su eficacia y seguridad durante las primeras etapas de investigación.

A estas iniciativas se suman proyectos relacionados con trigo híbrido, camelina, canola de invierno y CoverCress, cultivos que pueden aportar materias primas para biocombustibles. La compañía prevé avanzar en la comercialización de trigo híbrido en Europa y Norteamérica a comienzos de la década de 2030.

En paralelo, Bayer informó que su plan estratégico avanza según lo previsto y que ha reducido costos en cerca de 400 millones de euros. La empresa busca impulsar su crecimiento y ampliar las ventas con nuevas tecnologías, mientras continúa desarrollando soluciones para responder a las necesidades de los productores.

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