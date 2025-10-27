Actualmente, gracias al teletrabajo, la conectividad y hasta las facilidades que las empresas ofrecen, muchas personas buscan sitios que no conozcan para ir a turistear luego de algunas horas de trabajo, pues así sienten que viven más, crecen culturalmente y viven experiencias completamente diferentes.

Sin embargo, hay un problema y es que muchas personas sueñan con viajar, pero no tienen dinero de inmediato y por eso se pasan las oportunidades, pero para eso la plataforma Airbnb, que es en la que los viajeros pueden rentar hospedajes, lanzó nuevas opciones para beneficiar a este tipo de clientes.

Son varias novedades las que presenta esta compañía, pero una de las más importantes es la conocida como ‘Reserva ahora, paga después’, la cual hará que las rentas crezcan de gran manera, siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos.

“Con esta opción, los huéspedes pueden reservar una estancia que cumpla con los requisitos y no pagar nada por adelantado. Airbnb lanzó esto en EE. UU. a principios de este año y, a partir del próximo año, estará disponible en todo el mundo para viajes nacionales e internacionales”, explicó la compañía.

Ahora, en esta nueva función hay dos opciones: la primera es pagar una parte apenas se hace la reserva y el resto momentos antes del ‘check-in’, mientras que la segunda es pagar absolutamente todo antes de entrar al hospedaje.

Por otro lado, vale la pena destacar que si usted elige esta función, desde ese momento le saldrá un calendario en el cual le tocará pagar, pero todo se le irá informando a través del correo electrónico registrado.

Requisitos para poder reservar y pagar después con Airbnb

Tal como dice la página web, los requisitos para poder aplicar a esta idea son:

Pagar con una tarjeta de crédito, débito, tarjeta de regalo, crédito de Airbnb o PayPal.

La fecha de ‘check-in’ es de al menos 14 días.

La reservación es para una estadía de corta duración (menos de 28 noches).

Después de aplicar los cupones y créditos, la reservación tiene un total restante de 50 dólares o más, incluidos impuestos y tarifas. Eso, en pesos colombianos, son casi 200.000 pesos.

Además de esta función, Airbnb también tendrá mapas dinámicos y mejores para conocer qué hay al rededor del hospedaje, carruseles flexibles en las ciudades, atención al cliente con inteligencia artificial y mucho más.

