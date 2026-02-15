Lo que debía ser una jornada tranquila en el municipio de Versalles, al norte del Valle del Cauca, se transformó en una pesadilla el pasado sábado 14 de febrero. En un ataque sicarial que ha dejado a la comunidad sumida en el dolor, una niña de tan solo 7 años, identificada como Violeta, perdió la vida al ser impactada por una bala perdida, según informó El Tiempo.

El atentado iba dirigido contra un hombre de aproximadamente 60 años, quien también falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, la acción violenta de los criminales no tuvo piedad con la menor, quien a pesar de ser trasladada de urgencia, no sobrevivió a la intervención médica, de acuerdo con el periódico.

La comandante de la Policía del Valle, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, relató los momentos de tensión que se vivieron tras el crimen. Una patrulla de la institución que se encontraba cerca inició la persecución de los delincuentes, lo que desencadenó un intercambio de disparos en plena zona urbana.

“Estas personas abandonaron la motocicleta y emprendieron la huida. Al parecer, uno de estos delincuentes se encuentra herido”, sostuvo la general Rodríguez durante un consejo de seguridad extraordinario.

La indignación por la muerte de Violeta escaló rápidamente hasta la Gobernación del Valle, que anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura y judicialización de los responsables.

La alcaldesa del municipio, Alba Marina Gómez, lideró el rechazo colectivo: “Expreso mi más profundo rechazo y nuestra sincera solidaridad a las familias. Compartimos el profundo dolor que siente toda la comunidad por la pérdida de Violeta”, manifestó la mandataria.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

