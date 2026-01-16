Hacia las 21:31 de la noche de este viernes 16 de enero, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 3.3 con epicentro a 10 kilómetros de Florencia (Caquetá).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “¿Temblor o explosión?”: reportan susto grande por extraña situación durante sismo en Cúcuta)

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial y menor a los 30 km, lo que permitió que algunos ciudadanos lo sintieran en algunas zonas de la ciudad donde se originó.

Así lo confirmaron algunos usuarios en redes sociales que comentaron la publicación y reportaron que sintieron el evento sísmico que no representó mayor riesgo, según las autoridades y organismos de socorro.

Lee También

“Sí se sintió bastante dada la proximidad al epicentro”; “Sí, bastante fuerte” y “Se sintió en la ciudadela”, fueron algunos de los reportes de internautas que reaccionaron al temblor.

Este sismo se suma a otro de intensidad 5.0 que se presentó en la madrugada con epicentro en Los Santos (Santander) y que fue percibido por pobladores de varios departamentos del país.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-01-16, 21:31 hora local Magnitud 3.3, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Florencia – Caquetá, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/UCbnOxIUDh — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 17, 2026

¿Cómo reportar un sismo en Colombia?

En Colombia, el reporte de un sismo puede realizarse de manera sencilla a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo sísmico en el país. Cuando una persona siente un temblor, puede ingresar a la plataforma digital de Sismo Sentido, donde se diligencia un formulario en el que se indica la ubicación, la hora aproximada, la intensidad percibida y los efectos observados, como movimiento de objetos, ruidos o sensación de balanceo. Esta información no reemplaza los datos técnicos de los instrumentos, pero sí complementa el análisis del evento.

Los reportes ciudadanos son clave para identificar en qué zonas el sismo fue más perceptible y con qué intensidad se sintió, especialmente en eventos de magnitud baja o moderada. El SGC utiliza estos datos para elaborar mapas de percepción sísmica que ayudan a comprender mejor el impacto real del movimiento telúrico en la población. Además, participar en este tipo de reportes fortalece la cultura de prevención y permite que las autoridades cuenten con información útil para la gestión del riesgo y la comunicación oportuna ante futuros eventos sísmicos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.