En la noche de este jueves 2 de octubre se presentó un movimiento telúrico de magnitud 3.6 con epicentro en Los Santos (Santander) con una latitud de 6.807333333 y una longitud de -73.17566667, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con la entidad, el sismo se registró con una profundidad de 148 kilómetros, por lo que no fue muy perceptible y no dejó daños materiales. En ese sentido, un internauta enfatizó que este tipo de evento sísmico es bastante común en ese municipio.

Cabe recordar que en la mañana de este mismo jueves se presentó un evento similar, pero con una intensidad de 4.3, en Ecuador, a unos 350 kilómetros de la frontera con Colombia.

¿Por qué es importante reportar los sismos en Colombia?

La percepción de un sismo depende de factores como la magnitud, la profundidad en la que ocurre y la distancia del epicentro respecto a las personas. Cuando se percibe un temblor, reportarlo resulta fundamental, ya que permite estimar rápidamente los efectos del evento y facilita que los organismos de atención de emergencias actúen con mayor eficacia.

Cada vez que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informa en sus redes sociales sobre un sismo, las personas que lo experimentaron tienen la posibilidad de diligenciar Sismo Sentido: un formulario diseñado para recopilar información valiosa. Con estos datos, el SGC puede identificar si se presentaron daños, notificar a las entidades responsables de atender la emergencia y establecer la intensidad del movimiento telúrico (es decir, qué tanto fue percibido). Esta medida cualitativa es esencial para fortalecer el conocimiento sobre la amenaza sísmica en el país y mejorar la capacidad de respuesta frente a futuros eventos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.