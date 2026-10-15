Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El subintendente Miguel Augusto Manrique Rubio, quien era miembro activo de la Policía Metropolitana de Ibagué y formaba parte del equipo encargado de la seguridad de la alcaldesa Johana Aranda, falleció en las últimas horas, de acuerdo con la información reportada. El deceso de este uniformado ha causado consternación en la capital tolimense, en especial dentro de los círculos policiales y la administración local.

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La Administración Municipal lamentó profundamente la pérdida de Manrique Rubio. A través de un pronunciamiento, el ente gubernamental expresó condolencias y manifestó su solidaridad tanto a la familia como a los amigos y compañeros de servicio del subintendente, en un acto que busca acompañar a quienes compartieron con él su labor diaria y reconocer su importancia dentro de la institución.

Según la información preliminar conocida hasta el momento, Manrique Rubio habría presentado algunos quebrantos de salud antes de su fallecimiento. No obstante, es importante resaltar que, hasta la fecha de este reporte, no se han dado a conocer detalles oficiales acerca de las causas específicas de su deceso. Las autoridades aún no han divulgado un parte médico ni han confirmado las razones precisas de su muerte, por lo que la expectativa entre sus colegas y la comunidad permanece vigente en espera de nuevos comunicados.

El impacto de esta noticia se siente especialmente en el seno de la Policía de Ibagué, dado que el subintendente era parte del esquema de seguridad de una figura pública tan relevante como la alcaldesa Johana Aranda. Además, el fallecimiento ha captado la atención de la ciudadanía, pues representa una pérdida para la institución policial de la región. Se prevé que en los próximos días las autoridades entreguen más información una vez avance el proceso de esclarecimiento y se confirme la naturaleza de los hechos.

La cobertura de este caso, de acuerdo con la información entregada en el reporte inicial, se mantiene en desarrollo. Por el momento, prevalece el respeto hacia la memoria del uniformado y la prudencia frente a la especulación sobre las circunstancias que rodearon su muerte, hasta tanto las instituciones competentes confirmen los datos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué murió el subintendente Miguel Augusto Manrique Rubio, de la Policía Metropolitana de Ibagué?

Hasta ahora, no existen detalles oficiales disponibles sobre la causa de la muerte del subintendente Miguel Augusto Manrique Rubio. Aunque se menciona que habría presentado quebrantos de salud, ninguna autoridad ha confirmado información concluyente, por lo cual se espera un pronunciamiento más claro de los voceros policiales o médicos.

¿Cuál era el papel de Miguel Augusto Manrique Rubio en la seguridad de la alcaldesa de Ibagué?

De acuerdo con la información suministrada, el subintendente Manrique Rubio integraba el esquema de seguridad de la alcaldesa Johana Aranda. Esto implica que formaba parte del equipo responsable de velar por la protección y el resguardo personal de la mandataria local en sus actividades públicas y privadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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