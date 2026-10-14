Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Nuevo Día realizó un sondeo entre sus lectores para identificar las preferencias actuales sobre posibles candidatos a la Gobernación del Tolima. De acuerdo con la consulta publicada por este medio, la pregunta central invitaba a los participantes a considerar por cuál de los aspirantes mencionados votarían si las elecciones para la gobernación fueran en este momento. El medio resaltó que, según la respuesta de los lectores, Fernando Borja se posiciona como el puntero en este tipo de medición, con una diferencia estrecha frente a su principal contendor.

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Los resultados del sondeo muestran que Fernando Borja acumuló 1.160 votos, lo que representa el 37 % de la votación total. Muy cerca, Guillermo Alfonso Jaramillo obtuvo 1.103 votos, equivalentes al 35 %. Detrás de ambos, Óscar Barreto se ubicó en la tercera posición al alcanzar el 13 % con 379 votos, seguido de Carlos Edward Osorio, quien sumó 201 votos y una representación del 7 % en el total de respuestas registradas.

En posiciones menores quedaron Andrés Hurtado, quien recibió 116 votos para un 3 %; la opción ‘Otro’ también obtuvo 75 votos, representando otro 3 % de las preferencias. Giovanny Molina se destacó con 34 votos, que equivalen al 2 %. Llama la atención que Ricardo Orozco aparece en la última posición, con un 0 % de las menciones en el sondeo realizado por El Nuevo Día.

El ejercicio de consulta resulta significativo como un termómetro de opinión entre la audiencia del medio, pues permite observar cómo se perfilan los candidatos en la percepción digital del electorado. Sin embargo, El Nuevo Día aclara que estos datos no pueden considerarse, por sí solos, como una tendencia electoral definitiva. Más bien, sus cifras aportan insumos para comprender mejor la distribución de la preferencia entre varios posibles candidatos en un momento específico y dentro del universo que participa de los sondeos en línea realizados por este tipo de medios.

Cabe recordar que las cifras y porcentajes citados corresponden únicamente a las respuestas recibidas en este sondeo específico, por lo que no pueden interpretarse, según advierte la publicación original, como predicción del resultado de las elecciones reales, ni extrapolarse como una medición representativa del universo electoral del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién lidera la intención de voto en el sondeo para la Gobernación del Tolima según El Nuevo Día?

De acuerdo con el sondeo realizado por El Nuevo Día, el candidato que encabeza la intención de voto es Fernando Borja, con el 37 % de los votos de los lectores que participaron, seguido muy de cerca por Guillermo Alfonso Jaramillo, quien recibió el 35 %.

¿Puede considerarse este sondeo de El Nuevo Día como una tendencia electoral para la Gobernación del Tolima?

El Nuevo Día aclara en su publicación que los datos presentados no deben entenderse como una tendencia electoral definitiva ni una predicción del resultado electoral, ya que el sondeo se limita a las opiniones de los lectores que participaron y no refleja necesariamente la totalidad de la población votante del Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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