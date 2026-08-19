Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Los hospitales y clínicas de Pereira enfrentan actualmente una difícil situación tras el sismo reciente, pero no han interrumpido su labor de salvar vidas. En medio de estructuras dañadas y evacuaciones imprescindibles, los profesionales de la salud continúan brindando atención, incluso desde carpas y espacios improvisados, como se observó en la Clínica Comfamiliar Risaralda. Según el reportaje de El Diario, la rutina hospitalaria se ha visto alterada por el trajinar constante de personal y el ingreso de suministros esenciales como medicamentos, pañales, agua e implementos de aseo, aspectos fundamentales para la atención básica en situaciones de emergencia.

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El terremoto coincidió con un cambio de turno en la Clínica Comfamiliar Risaralda, lo que permitió una evacuación rápida y eficaz de los pacientes y personal sin víctimas fatales ni personas atrapadas, de acuerdo con Valentina Cortés, comunicadora de la institución. Aunque el área administrativa, un edificio de tres pisos, sufrió graves afectaciones estructurales, la clínica como tal se mantuvo firme gracias a que recientemente había sido reforzada. Por ahora, la prestación de servicios continúa en carpas instaladas en el parqueadero y en un antiguo colegio habilitado para casos de mayor complejidad, incluyendo unidades de cuidados intensivos, pediatría y materno-infantil. Al momento del sismo, había más de 200 personas recibiendo atención.

En la Clínica Los Rosales, pese a la aparición de grietas en la fachada, las torres habilitadas siguen operando. Según Mauricio Acosta, director médico, el incremento en el número de quirófanos -de tres a cinco- busca fortalecer la atención y esperan retomar consultas externas y cirugías programadas en breve. En redes sociales, la clínica agradeció la solidaridad y las donaciones recibidas de entidades y particulares, que han sido vitales para garantizar insumos médicos y alimentación.

Por su parte, en el Hospital Universitario San Jorge, donde el 95 % de las camas estaban ocupadas al momento del sismo, debieron activar un plan de emergencia, atendiendo solo a los pacientes más graves. Ese día se recibieron 180 personas heridas y cuatro fallecidos. Alejandro Gaviria, gerente del hospital, informó que el quinto piso quedó inhabilitado y el primer cálculo arroja pérdidas cercanas a 32.000 millones de pesos, excluyendo los equipos médicos. Para ayudar, se han dispuesto puntos de acopio de donaciones en cada una de estas instituciones, donde se reciben insumos médicos y de aseo. Sin embargo, el hospital solicitó no donar más sangre por ahora, ya que cuentan con las reservas necesarias y este recurso es perecedero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hospitales y clínicas en Pereira continúan atendiendo tras el sismo?

De acuerdo con información de El Diario, tanto la Clínica Comfamiliar Risaralda como la Clínica Los Rosales y el Hospital Universitario San Jorge permanecen en funcionamiento, aunque en condiciones adaptadas por los daños estructurales. La atención se brinda en carpas, zonas habilitadas y espacios alternos, y los equipos médicos se han reconfigurado para continuar el servicio a la comunidad, priorizando los casos más urgentes mientras avanzan las reparaciones.

¿Qué artículos y suministros se pueden donar a hospitales afectados en Pereira?

Según las recomendaciones recogidas por El Diario, las donaciones prioritarias incluyen guantes quirúrgicos, tapabocas, alcohol, desinfectantes, jeringas, gasas, catéteres, medicamentos de anestesia, soluciones endovenosas y elementos como jabón, crema dental, pañales y toallas higiénicas. Estos insumos ayudan a suplir las necesidades más inmediatas de pacientes y personal, mientras las operaciones se estabilizan tras la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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