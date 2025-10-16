La capital de Sucre presenta los índices más bajos de hurto a personas y comercio en el país, con una reducción del 49 % en este último delito frente a 2024.

En hurto a personas comparte el primer lugar con Manizales, con una tasa de 137,7 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali.

Además, delitos como homicidio, extorsión, hurto a residencias y de motocicletas muestran una tendencia descendente.

El alcalde Yahir Acuña atribuye los resultados al Modelo de Seguridad Integral para los Territorios, “Sincelejo, Ciudad Segura”, que articula esfuerzos entre la Fuerza Pública, la Fiscalía, la judicatura y la ciudadanía.

Lee También

Este modelo permitió reducir en más del 70 % los homicidios respecto a 2023 y desmantelar estructuras criminales a través del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen.

También incorpora componentes sociales, como el programa Jóvenes de Paz y la reintegración de reclusos. El éxito de la estrategia ha sido reconocido por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa, que destacan a Sincelejo como referente nacional en seguridad ciudadana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.