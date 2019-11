Si bien a mediados de agosto la periodista Darcy Quinn reveló que ‘Santich’ y ‘Márquez’ viajaron hacia Cuba para supuestamente hablar con personas allegadas al gobierno cubano y tener un “plan B”, según la comunicadora, ellos habían regresado a Venezuela y estaban escondidos en la región de Elorza.

No obstante, ahora la periodista María Isabel Rueda asegura que las autoridades “están convencidas” de que lo disidentes están ocultos en Cuba, y por los mismo, en una entrevista para El Tiempo, le preguntó al embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, si coincidía con esa hipótesis.

“No tengo ninguna razón para dudar de esa opinión o de esa información que tenga el Gobierno colombiano”, afirmó el diplomático estadounidense al medio.

En ese mismo sentido, el embajador se refirió, en el diario, al hecho de que Colombia pidiera a Cuba la extradición de los cabecillas del Eln que estaban negociando el proceso de paz con el Gobierno, que finalmente se frustró; y dijo que Estados Unidos “apoya las razones” por las que el presidente Iván Duque hizo esa solicitud, pero también entiende que “hay ciertos asuntos legales que deben tenerse en cuenta en esta discusión”.

Esta información se conoce luego de varios momentos tensos que se han presentado entre Cuba y Colombia como cuando Duque se mostró abierto a la posibilidad de romper relaciones con ese país en caso de no atender la solicitud de extradición de los jefes del Eln. No obstante, a los disidentes no se había referido.

O como cuando el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, hoy ministro de Defensa, comunicó “las profundas diferencias que tenemos sobre muchos temas que interesan a Colombia”, luego de reunirse con el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Eso sin contar con que Colombia se abstuvo de votar a favor de Cuba, como tradicionalmente lo hacía, para levantar el embargo económico de Estados Unidos sobre la isla.