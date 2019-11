View this post on Instagram

Mis queridísimos Juanpilivers, les tengo lo que tanto habían estado esperado y pidiendo. La verdad no entiendo porqué querían tanto que me sentara con este mantecazo, el más izquierdoso y el mayor opositor de mi Alvaricoquer, pero hoy les quise dar gusto. Esperen el bombazo con este bio-terrorista de @gustavopetrourrego el martes a las 8:30pm. Lo bueno siempre se hace esperar… . 📸 @kevinvach