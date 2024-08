Este martes 13 de agosto, la ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz se presentó en la Fiscalía General de la Nación para rendir interrogatorio en el marco del proceso judicial en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

(Lea también: Desapareció computador (clave) de exasesora de minhacienda, salpicada en caso de UNGRD)

La exfuncionaria, señalada de servir de “mensajera” para llevar 3.000 millones de pesos a Iván Name en unas maletas con el fin de repartir coimas, entregó una declaraciones ante los medios de comunicación y, entre lágrimas, afirmó que su vida y la de sus dos hijas corre peligro.

“Quiero decirles a los medios de comunicación que siento una profunda tristeza por lo que han hecho conmigo en este tiempo. Me han perseguido. Por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas. Eso no se hace. Si tienen pruebas, vamos y las entregamos a la fiscal. No sigan haciéndole daño a mi familia. Mis hijas están en peligro. Mi vida está en peligro”, afirmó.