La situación en el Catatumbo no da tregua, pues el Eln se sigue atacando con las disidencias de las Farc y por eso cada día que pasa se presentan más personas desmovilizadas, quienes dejan en sus casas todas sus pertenencias y viven un calvario en algunas de las grandes ciudades, tales como Cúcuta y Ocaña.

(Ver también: Crudo balance de la situación en el Catatumbo; Medicina Legal recibió más de 40 cuerpos)

Esto, además, ha traído varias discusiones políticas, ya que el presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior y piensa aliarse con las fuerzas militares venezolanas para, dice él, retomar el control en esa zona y que las tropas de los grupos armados no se muevan a otras partes del país.

Sin embargo, esto segundo ha llamado mucho la atención y ha sido fuertemente criticado, ya que eso sería darle un poder a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, quienes están siendo fuertemente investigados por las elecciones pasadas y por otros hechos en los que se les ha vinculado.

Lee También

Una de las personas que se pronunció por esta situación fue la periodista Salud Hernández, columnista de la Revista Semana, quien en un video compartido este sábado, 25 de enero, les pidió el favor a los comandantes del Ejército que no sigan las órdenes de Petro porque lo que se les pide es una mala idea.

“Este es un mensaje al comandante de las fuerzas militares. Almirante (Francisco Hernando Cubides) , usted es un hombre honesto, de una carrera impecable, sin tache alguno. No manche su historial, no cumpla esa última orden presidencial”, dijo Hernández.

Además, le pidió que si no hay nada legal para desobedecer a su jefe dentro de la Constitución del 91, que en este caso es el presidente, debería presentar su renuncia para no tener que rendirle cuentas también a Diosdado Cabello.

“Menos puede el Almirante ahora a trabajar con Diosdado Cabello, que es el que ha mandado Maduro a la frontera. Y es que la fiscalía chilena ha señalado a ese criminal a ser el cerebro del secuestro, tortura y asesinato de un militar opositor que se escondía en Chile”, concluyó Hernández.

“Generales, no obedezcan a Petro. Menos aún pueden ahora trabajar de la mano de Diosdado Cabello, que es el que mandó Nicolás Maduro a la frontera. Que Petro no engañe más al país. No se puede avalar la dictadura”: la opinión de @saludhernandezm https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/704r2FxLnO

— Revista Semana (@RevistaSemana) January 25, 2025