El presidente Gustavo Petro salió de las redes para hablar verbalmente, por primera vez, de la crisis que se vive en el Catatumbo desde el pasado jueves 16 de enero. Como “fracaso de Nación” tildó lo que está pasando en esta zona del país en la que ya hay más de 32.000 desplazados, según la Defensoría del Pueblo, y una cifra indeterminada de personas muertas.

Sobre esto último habló precisamente el presidente. “Ahora hay una serie de hechos pavorosos, diría yo. No tenemos aún toda la información. Hoy todavía tenemos mucho rumor y aún no tenemos los datos concretos. ¿Cuántas personas han muerto? Aún no se llega a muchos sitios. Este puede ser uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea, desde los tiempos de la violencia liberal-conservadora”, dijo.

Y es que el actuar de las autoridades en esta zona de Norte de Santander ha sido limitada. Si bien en las últimas llegaron más militares a la zona, ellos han centrado sus esfuerzos en evacuar a las personas, mas no en el confilcto que se ha provocado por los ataques entre el Eln y las disidencias de las Farc.

Petro también hizo un mea culpa sobre la falta de inteligencia militar ―aunque no lo hizo directamente― en la zona porque no se percataron de la movilización de guerrilleros del Eln desde Arauca hasta el Catatumbo. “La situación del Catatumbo enseña. Uno aprende también de los fracasos, y allí hay un fracaso de la Nación. ¿Cómo el ELN se desplaza de Arauca a Norte de Santander? (…) Algún tipo de información debimos tener, y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron, anduvieron o se transportaron?”, aseguró.

Sin embargo, esta es una consecuencia de sus propias decisiones. En los últimos dos años, son varios los altos rangos que han salido del Ejército luego de que él les pidiera la baja, además, por cuenta de los diálogos de paz con ambos grupos guerrilleros, la inteligencia militar en la zona ha mermado.

Desplazados en el Catatumbo

En la noche del 21 de enero, la defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que sus informes advierten que son 32.000 personas las desplazadas del Catatumbo. La mayoría de ellas han llegado a Cúcuta (15.086), Ocaña (11.503) y Tibú (5.300).

“Se mantiene el confinamiento en varias zonas del municipio (Catatumbo) se continua la operación por parte de la Fuerza Pública y de Naciones Unidas de extracción de personas que se encuentran en riesgo extremo”, dijo Marín.

En la capital de Norte de Santander siguen llegando los desplazados, razón por la que el mismo alcalde ha agradecido la ayuda humanitaria que están recolectando las otras ciudades del país.

Las esperanzas están puestas en el decreto de conmoción interior que ya aclaró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, solamente será para esta zona del país y Arauca, lo que permitirá que las acciones de las autoridades se intensifiquen.

Eso sí, aún no está claro cómo va a hacer el Ejército para poder tomar acciones contra los guerrilleros en la zona. Aunque los diálogos de paz con el Eln se suspendieron, aún se mantienen con las disidencias de las Farc, lo que impide diferencia quién es quién en la zona.

