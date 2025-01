El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado estado de conmoción interior y de emergencia económica en respuesta a la crisis humanitaria que azota la región del Catatumbo.

Durante una reciente intervención, el mandatario habló sobre la gravedad de la situación y admitió que lo sucedido representa un “fracaso de la nación”.

“Ahora hay una serie de hechos pavorosos, diría yo. No tenemos aún toda la información. Hoy todavía tenemos mucho rumor y aún no tenemos los datos concretos. ¿Cuántas personas han muerto? Aún no se llega a muchos sitios”, indicó Petro.

La falta de claridad sobre lo que exactamente está sucediendo en el Catatumbo fue uno de los puntos centrales que cuestionó el presidente. Según él, el conocimiento de los movimientos y acciones del ELN (Ejército de Liberación Nacional) es insuficiente, lo que ha evidenciado falencias significativas en los mecanismos de inteligencia del país.

“Hace tan solo unos meses parecían débiles y ahora muestran una fortaleza sorprendente. ¿Cómo es posible que una organización incremente tan rápidamente su capacidad técnica y militar?”, agregó Petro, señalando un preocupante cambio en la dinámica del conflicto que afecta a esta región fronteriza.