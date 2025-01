La guerra que libran el Eln y la estructura ‘Frente 33’ de las disidencias de las Farc en la región fronteriza del Catatumbo, estimulada por el control de negocios ilícitos, principalmente el narcotráfico, está provocando, como era de esperarse, efectos en los dos países. Colombia tiene prevista la declaración de la conmoción interior para la región mientras que el régimen de Venezuela desplazó tropas bajo el mando de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

La presencia de Cabello en la región, del lado venezolano, la confirmó Nicolás Maduro este miércoles cuando hablaba de los ejercicios militares que ordenó para este 22 y 23 de enero, y que, según la agencia AFP, involucran a unas 150.000 unidades militares y policiales. “Este es el primer ejercicio ‘Escudo Bolivariano’ 2025 para garantizar la paz, la soberanía, la libertad y la democracia verdadera de nuestra Venezuela amada”, dijo Maduro al presentar el encuentro.

Nicolás Maduro dice que Diosdado Cabello está en el Catatumbo

Con el inicio de esos ejercicios coincide una información que, según Maduro, será entregada por Cabello. “Me acaba de dar una noticia muy importante. Le he dicho que la comunique en el transcurso de la mañana, precisamente en el arranque de estos ejercicios”. Esa noticia es relativa a los “grupos delincuenciales financiados con drogas desde Colombia”, dijo Maduro, y agregó: “Ya se informará qué ha sucedido, porque tenemos que liberar todo el territorio nacional. Ya Diosdado que se encuentra al frente de todo este procedimiento y operativo, está por allá apoyando al pueblo de Colombia en el Catatumbo, pero está en tiempo real informándome por aquí [mostró su celular] de todo”.

Esa información, como es de esperarse, no tendrá nada que ver con la manera en que se mueven en Venezuela a sus anchas las dos organizaciones que hoy tienen aterrorizado al Catatumbo. El presidente Gustavo Petro, en una suerte de autocrítica, admitió en las últimas horas que la tragedia del Catatumbo es “un fracaso de la Nación”. Y se preguntó: “¿Cómo el Eln se desplaza hasta Norte de Santander con una cantidad de hombres que aún no lo sabemos, pero debe ser abultada? No pueden llegar caminando por dentro de las montañas porque durarían meses. Esa es una probabilidad, escondiéndose en las trochas, pero para no ser vistos”.

También consideró que “eso se puede hacer con pocas unidades, pero en un volumen mucho más grande. Algún tipo de información debimos tener […] ¿Por qué el Eln, que era muy débil militarmente hablando, es fuerte?”. Quizás una buena parte de la respuesta para las inquietudes del mandatario pase precisamente por Venezuela. El Eln pudo desplazar un significativo número de hombres entre Arauca y el Catatumbo, no escondiéndose ni a marchas forzadas en Colombia, sino caminando tranquilos y a campo abierto, como lo vienen haciendo desde hace años, por el territorio del vecino país.

En la víspera, Cabello puso su presencia en la zona fronteriza del Catatumbo en clave caritativa: “Con respecto a la ayuda humanitaria de Venezuela a Colombia: no es la primera vez, ni será la última tampoco. El pueblo colombiano desplazado por la violencia en su territorio, por la ausencia [de Estado] desde el año 87, del abandono de las fronteras en territorio colombiano, por parte de los gobiernos colombianos, hasta ahora, Venezuela resguarda sus fronteras. Un conflicto de aquel lado y comienzan a pasarse personas para acá huyendo de la violencia”, dijo Cabello.

Pero no mencionó una palabra sobre la manera en que su régimen ofrece resguardo tanto al Eln como a las disidencias de las Frac, particularmente la ‘Segunda Marquetalia’ encabezada por alias ‘Iván Márquez’, dos grupos armados organizados que hoy constriñen a los pobladores del Arauca y el Catatumbo. Pese a esa realidad, Cabelló dijo: “Huyendo de la violencia ocurre este hecho en la región del Tibú [Catatumbo] por allá, una región donde… eso hay que preguntarle a las autoridades colombianas, no de ahorita, sino de toda la vida, pues, cuál ha sido el nivel de abandono de esa región”.

Que los grupos armados organizados encontraron en territorio venezolano su refugio lo demostraron las muertes de varios cabecillas allí. El 4 de mayo de 2022 fue abatido Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, jefe de la disidencia de las Farc que se enfrentaba a la ‘Segunda Marquetalia’. Su escondite, donde se recuperaba de una herida, fue atacado con explosivos. Estaba bajo la protección de alias ‘Jhon Mechas’, cuyo campamento estaba en zona rural de Casigua El Cubo, población de Jesús María Semprúm, en el estado Zulia, a 14 kilómetros de la frontera con Colombia por Norte de Santander.

Un año antes también había sido asesinado en la parte venezolana de la serranía del Perijá (entre las zonas de El Chalet y la vereda Los Laureles) Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, que se apartó del proceso de paz y huía de una solicitud de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. Y en diciembre de 2021 fueron abatidos en Venezuela Henry Castellanos, alias ‘Romaña’, y Hernán Darío Velásquez, alias ‘el Paisa’, dos lugartenientes de alias ‘Iván Márquez’.

El Eln no ha tenido ese tipo de bajas en Venezuela porque debe contar con una especial atención por parte del régimen. De hecho, Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Illinois en Chicago y consultor en temas de crimen, seguridad y conflicto colombiano, le dijo a BBC News que ese grupo armado organizado “es hoy un ejército binacional y un instrumento clarísimo de Venezuela para influir en Colombia”.

Los desplazados de Colombia por la guerra en el Catatumbo, según Cabello, “vienen para Venezuela, [y] ¿qué puede hacer Venezuela? ¿Darle la espalda? Nunca hemos hecho eso, y en revolución menos. Inmediatamente, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro dio la orden de la atención inmediata de los desplazados”. Pero ninguna mención a la real causa de ese desplazamiento, que, mirado en perspectiva, tiene su origen, en una muy buena medida, en el mismo régimen de Venezuela.

