Una de las cosas más delicadas que la mujer le contó en una corta y difícil comunicación con W Radio es que hay dos personas muertas y una desaparecida; no obstante, Blu Radio aseguró que las cifras oficiales hablan de una víctima.

Según la última emisora, se tiene un saldo de 30 heridos, la mayoría de ellos ya fueron trasladados a San Andrés para recibir atención, pues el huracán Iota desapareció el hospital, afirmó la mujer.

La situación de los habitantes que aún permanecen en Providencia es mucho más delicada, pues Mariam le aseguró a la W que el huracán Iota acabó también con las farmacias y los puestos de guardacostas y de Policía.

En su relato, Mariam señaló también señaló que de 1.500 o 1.600 viviendas que existían en la isla solo quedan 5 o 6 en pie para alrededor de 4.000 habitantes.

“No hay casas, las casas de madera quedaron sin nada, no hay alimentos. Estamos en la calle, todo se lo llevaron las olas del mar, los supermercados quedaron vacíos. Estamos mal, estamos desesperados con la situación. No hay ni árboles en la isla, no hay nada… nada”, agregó.