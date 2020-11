green

“Hay angustia en el hospital porque se perdió todo, nada quedó sirviendo y no tienen cómo atender los heridos en el momento”, indicó a Noticias Caracol Yudis Gallego, directora del hospital de San Andrés, quien dijo que habló con su colega del hospital de Providencia en horas de la mañana de este martes.

Gallego contó, en ese informativo, que la directora del hospital de Providencia le dio detalles de la dura situación que se vive en la isla. Por ejemplo, que la gente está en la calle, ya que “la isla quedó destrozada” y las personas no tienen dónde resguardarse del clima.

“Ella dice que el hospital se ve inservible; el techo del hospital voló, todo se mojó, todo se dañó”, agregó Gallego, en conversación con ese medio.

La directora del centro médico de Providencia también le contó a su colega que la gente está empezando a impacientarse, ya que “no hay alimentos, no tienen nada” y están “desesperados” por recibir ayudas humanitarias, añadió Gallego en ese noticiero.

Según ella, en Providencia se necesitan no solo elementos de sanidad y emergencia para atender a los heridos, que tienen contusiones y fracturas, sino también personal médico que ayude a cubrir la demanda de atención médica en el lugar. En esa isla solamente hay unos 28 profesionales de la salud, apuntó Blu Radio.

Primer buque con ayudas humanitarias ya va rumbo a Providencia

Así lo informó el presidente Iván Duque, quien manifestó que el buque ARC Independiente partió desde Cartagena con más de 15 toneladas de ayuda humanitaria y más de 190 miembros de la Armada, el Ejército, la Unidad de Gestión de Riesgo y la Cruz Roja.

“Movilizamos toda capacidad de ayuda posible para atender la contingencia por el paso de Iota. Nuestra solidaridad”, manifestó Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter.

El huracán Iota, el primero de máxima potencia que golpea al país, cobró la vida de al menos una persona en Providencia y ha generado afectaciones en el 98 % de la infraestructura de la isla, apuntó Iván Duque.

“En Providencia, tenemos una afectación en infraestructura del 98%, es muy severa. Hasta ahora la información es de un fallecido… Hasta no estar en terreno, no podemos hacer un balance final. No hemos podido llegar porque el huracán se mueve lentamente”, dijo Duque en Noticias Caracol.