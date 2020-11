En una grabación difundida en esa red social, el mandatario señaló que el buque partió rumbo a Providencia con más de 15 toneladas de elementos de primera necesidad para los pobladores de la isla afectada por el huracán Iota.

Asimismo, Duque agregó que más de 190 miembros de la Armada, el Ejército, la Unidad de Gestión de Riesgo y la Cruz Roja también van en el buque rumbo a esa zona del caribe colombiano.

Según Caracol Radio, los elementos primordiales que se brindarán a los pobladores son carpas, colchonetas, frazadas, camas portátiles, kits de alimentación, agua potable, entre otros.

El huracán Iota, el primero de máxima potencia que golpea al país, cobró la vida de al menos una persona en Providencia y ha generado afectaciones en el 98 % de la infraestructura de la isla, apuntó Iván Duque.

“En Providencia, tenemos una afectación en infraestructura del 98%, es muy severa. Hasta ahora la información es de un fallecido… Hasta no estar en terreno, no podemos hacer un balance final. No hemos podido llegar porque el huracán se mueve lentamente”, dijo Duque en Noticias Caracol.