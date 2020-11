El huracán Iota, el primero de máxima potencia que golpea al país, cobró la vida de al menos una persona en Providencia y ha generado afectaciones en el 98 % de la infraestructura de la isla.

Así lo confirmó Iván Duque, presidente de Colombia, en Noticias Caracol, medio que apuntó que un equipo especializado de bomberos, entre otros cuerpos de atención, llegará al archipiélago para socorrer a las víctimas del siniestro cuando las condiciones lo permitan.

“En Providencia, tenemos una afectación en infraestructura del 98%, es muy severa. Hasta ahora la información es de un fallecido… Hasta no estar en terreno, no podemos hacer un balance final. No hemos podido llegar porque el huracán se mueve lentamente”, dijo Duque en el noticiero.