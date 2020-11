Debido al paso del huracán Iota, San Andrés, Providencia y Santa Catalina se han visto duramente afectados, ya que las fuertes lluvias y vientos (provocados por la tormenta) han causado graves inundaciones y varios daños estructurales.

Everth Hawkins Sjogreen, gobernador del archipiélago, manifestó en su cuenta oficial de Twitter que la situación es bastante complicada. “Mi agonía es grande por mi Familia y todos nuestros Providencianos”, escribió.

El Capitán del Puerto en San Andrés, Luis Francisco Kekhán, también informó que Providencia está incomunicada desde las 4:00 de la mañana. Además, les hizo un llamado a todos los ciudadanos para que no salgan a la calle.

Familia, amigos de Providencia; no hay comunicación ni sateligal, ni VHF y menos por telefonía móvil!

Mi agonía es grande por mi Familia y todos nuestros Providencianos!

Uncle, Aunt, cousins how unu de please!

— Everth Hawkins Sjogreen (@EVERTHHAWKINS) November 16, 2020