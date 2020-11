En la madrugada de este lunes festivo se confirmó que el huracán Iota pasó a categoría 4 y estaba acercándose con vientos de más de 230 km/h a la isla de Providencia.

Desde esta mañana, el gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de alerta que ayudó a que los colombianos dimensionaran la magnitud de lo que vive esa parte del país. Según señaló el mandatario, Providencia ya está totalmente incomunicada por el paso del huracán.

“No hay comunicación, ni satelital, ni VHF y menos por telefonía móvil. Mi agonía es grande por mi familia y todos nuestros providencianos”, escribió Hawkins esta mañana.

Tal es el riesgo al que están expuestos por estas horas los isleños que la Aeronáutica Civil ordenó el cierre inmediato del aeropuerto de San Andrés. Por esa razón, las personas que viajaron a la isla en este puente festivo deberán comunicarse con las aerolíneas con las que tienen programados sus viajes de regreso ya que estos difícilmente se puedan llevar a cabo este lunes.

Reportes que se conocieron en la madrugada desde Providencia aseguraban que ya hay decenas de casas que perdieron sus techos, así como árboles y postes caídos.

En San Andrés se mantiene el aviso de tormenta tropical con vientos de entre 63 km/h y 117 km/h, según explicó el Ideam en un comunicado.

A continuación, las publicaciones del gobernador y el Ideam sobre la emergencia que se vive allí:

Familia, amigos de Providencia; no hay comunicación ni sateligal, ni VHF y menos por telefonía móvil!

Mi agonía es grande por mi Familia y todos nuestros Providencianos!

Uncle, Aunt, cousins how unu de please!

— Everth Hawkins Sjogreen (@EVERTHHAWKINS) November 16, 2020