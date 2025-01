Luego de dos años de un proceso de paz con muchos altibajos, el jefe de Estado tomó la decisión por la situación que padece la población del Catatumbo, en medio de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc.

En la mañana de este viernes, Petro hizo el anuncio en su cuenta de X, al considerar que los recientes hechos son “crímenes de guerra”, pues los problemas de orden público en el norte del país ya dejan más de 30 personas muertas y 100 familias desplazadas.



Sobre el tema hubo varias reacciones de varios actores y una de ellas fue la de Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, cuyas palabras son claves dada su calidad de facilitadora del proceso de paz.

Para ella, “alcanzar la paz requiere voluntad y compromiso. A nivel nacional y desde algunos frentes, el Eln no solo no lo está demostrando si no que está dando muestras de querer incentivar la guerra“.

En su pronunciamiento, la mandataria se mostró afectada porque considera que su departamento había avanzado hacia la paz, pero no es ajena a la situación en el resto del país:

“Me entristece tener que decirlo, más como facilitadora del proceso, y teniendo en cuenta que en el departamento del Meta avanzamos en dirección a la paz, pero los diálogos no pueden continuar en estas condiciones, y entendemos al presidente en su reciente decisión de suspender el proceso”.

Estas fueron sus palabras:

Alcanzar la paz requiere voluntad y compromiso. A nivel nacional y desde algunos frentes, el ELN no solo no lo está demostrando sino que está dando muestras de querer incentivar la guerra. Me entristece tener que decirlo, más como facilitadora del proceso, y teniendo en cuenta… — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) January 17, 2025

Luego de la decisión del presidente, el Eln lanzó amenazas a la población y a empresas y emprendió una escalada de ataques en la región del Catatumbo, incluso secuestrando civiles.

