Horas de terror han vivido los habitantes del Catatumbo por cuenta de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc. Así lo había dado a conocer José del Carmen Abril, conocido como ‘Carmito’ Abril, quien es un reconocido líder social de la zona.

“Nos encontramos refugiados en una loma porque la situación de conflicto del Eln y las Farc se agudizó. Van muchos muertos, han matado a combatientes, se han llevado retenidos, están entrando a las casas, sacan a todos los que haya: niños, mujeres, todo”, dijo en un video que circuló este jueves 16 de enero en redes.

#ATENCIÓN José del Carmen Abril, el popular Carmito, reconocido líder del Catatumbo, dice en este angustioso video que el ELN lo ha ido a buscar hoy 4 veces a su casa para matarlo. Está escondido y teme por su vida. Agrega que hay ‘muchos muertos y heridos’ y que se han llevado… pic.twitter.com/I80GcbiiYN — Manolesco (@jhonjacome) January 16, 2025

Horas más tarde de esa publicación, el hijo del señor Abril, Darío Abril, apareció en un video asegurando que su padre había sido raptado por el Eln.

“Le pido al Gobierno Nacional, a la Cruz Roja, a la comunidad internacional, ayudar a mi padre. Por favor, lo quiero vivo. Yo le he apostado a la paz durante 8 años, me he comprometido con la paz después de haber dejado las armas […]. Mi padre está siendo perseguido por un grupo alzado en armas que no nació en el Catatumbo como nació él”, mencionó.

#NoticiaW | Este es el llamado del hijo de un líder social en la región del Catatumbo que está siendo perseguido por el ELN. Pide ayuda para que su padre salga de territorio. pic.twitter.com/RS62JbC10A — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 17, 2025

Rescatan a José del Cármen Abril, raptado por el Eln

Sobre el mediodía de este viernes 17 de enero, el líder social apareció en un video grabado desde lo que parecía ser un helicóptero. En las imágenes, aseguró que ya estaba en libertad y, lo más importante, con vida.

“Compañeros y compañeras, buenas tardes. Estamos a salvo, ya nos libramos de las manos de los sanguinarios. A esta hora no hemos almorzado ni desayunado, pero estamos con vida”, aseguró.

#ATENCIÓN José del Carmen Abril, Carmito, confirma que estuvo en ‘las manos del ELN’, que lo quería asesinar. Agradece al Gobierno y a todas las personas que se movilizaron para lograr su traslado desde el lugar donde permaneció más de 24 horas escondido. Aquí, sus palabras desde… pic.twitter.com/F2XKeRxDwk — Manolesco (@jhonjacome) January 17, 2025

En ese momento, su voz se cortó y se quebró por completo. Llevó una de sus manos a la cara para secar sus lágrimas y agradeció a quienes hicieron posible su rescate.

“Quiero agradecerles a todos por el esfuerzo que hicieron por mí y por todos los que estamos acá. Acá hay un equipo de personas que estuvimos en las manos del ELN. Nos iban a matar… nos iban a asesinar”, agregó en el video.

Por ahora las autoridades no se han pronunciado al respecto ni se conocen detalles de cómo se logró la liberación del reconocido líder social.

