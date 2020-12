La congresista Angélica Lozano se refirió al tema luego de que la periodista Vicky Dávila, en su programa en Semana, le preguntara por la disputa que hay entre Gustavo Petro y varios sectores políticos de derecha contra Sergio Fajardo, que desde hace varios meses anunció su intención de llegar a la Presidencia en las próximas elecciones.

“Le tienen tanto miedo a Fajardo que hay un sánduche y un ataque a muerte visceral desde la derecha y desde la izquierda”, aseguró la congresista, y dijo que “ese es el drama” de quienes anuncian sus intenciones políticas desde un principio.

Lozano calificó esta campaña política como “una guerra a ‘chuzo limpio’”, y argumentó que el temor es porque “la derecha puede perder el poder realmente”. Luego, explicó por qué cree que sacar a Fajardo de la competencia beneficiaría a “los dos extremos”.

En cuanto a la estrategia de Petro, según Lozano, el cálculo sería que “pulverizando al centro y a Fajardo, y por eso ambos se ayudan a aniquilarlo, esta vez él, con base en el hambre, la injusticia y la inequidad brutal de nuestro país, esta vez sí le alcanza para ganar”.

Para la senadora, esta apuesta de izquierda y derecha “sí es rentable” para ganar, pero no para gobernar, y su argumento fue refutado por su colega el senador Armando Benedetti, que también fue invitado al programa de debate.

Lo primero que dijo Benedetti es que él no viene de la derecha sino del uribismo, y que ahora que se unió a Gustavo Petro sigue insistiendo en que el “centro no existe como ideología”.

“Existe sí como estrategia, de unos vendedores de humo o que quieren engañar. Pero a Fajardo esta vez no le va a funcionar, porque los de derecha ya saben que él no es de derecha, y los de izquierda ya saben que él no es de izquierda”, afirmó.