Daniel Coronell, Daniel Samper Ospina, Daniel Samper Pizano y Cecilia Orozco entrevistaron este domingo a Sergio Fajardo para hablar sobre la imputación de cargos de la Contraloría al exgobernador de Antioquia por su responsabilidad fiscal en el detrimento de Hidroituango. De hecho, Coronell publicó esta mañana una columna en la que presentó pruebas de que a Fajardo le advirtieron varios de los problemas que estaba teniendo la obra desde 2013.

Sin embargo, en la parte final de la entrevista, a Fajardo le preguntaron por las próximas elecciones presidenciales del 2022, en las que él se presentará como candidato. Uno de los temas por los que más le preguntaron al líder del movimiento Compromiso Ciudadano giró en torno a qué haría si no logra pasar a la segunda vuelta y ella accedan Gustavo Petro y “el candidato de Uribe”.

Fajardo evadió de todas las maneras posibles ese cuestionamiento y recordó que él no está dispuesto a acordar ninguna alianza con Petro. Lo más contundente que afirmó fue que él no ha votado por Álvaro Uribe y tampoco lo hará.

Daniel Coronell le planteó al exalcalde de Medellín un escenario en el que en 2022 la segunda vuelta es entre Petro y el candidato del uribismo, y le preguntó: “¿Usted votaría en esa circunstancia por Gustavo Petro?”. A lo que Fajardo contestó: “Yo no hago esas suposiciones Daniel, yo no parto de esas suposiciones, falta mucho camino por recorrer y yo ya he expresado mi posición respecto al señor Gustavo Petro”.

Coronell no se conformó con esa respuesta, contrapreguntó a Fajardo y se puso como ejemplo para dejar claro que él no volvería a votar en blanco como lo hizo en 2018.

“¿Si le toca escoger entre el que dijo Uribe y Petro, volvería a votar en blanco? Yo le digo una cosa. Yo voté en blanco y este es el momento de decir que, en esas circunstancias, yo no volvería a votar en blanco, votaría contra Uribe. ¿Usted votaría por Uribe?”, manifestó Coronell.

Fajardo manifestó al respecto: “No he votado por Uribe y no voy a votar por Uribe”.

El exgobernador de Antioquia afirmó varias veces que él no haría ninguna alianza con Petro, en gran parte, por los ataques personales que el senador le ha hecho desde hace muchos años. Además, manifestó que lo que cree más conveniente es que los candidatos de ‘centro’ se presenten a una consulta en marzo de 2022 y que vayan todos juntos a la primera vuelta con el ganador de la misma.

A continuación, el tramo de la entrevista en el que le preguntaron de diferentes maneras a Fajardo cómo procedería en caso de no avanzar a la segunda vuelta: