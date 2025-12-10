Gustavo Petro se refirió a la fiscal general Luz Adriana Camargo en un extenso trino. El mandatario aseguró que ha “perdido apoyo” del ente investigador, al tiempo que hacía referencia al escándalo por presuntos vínculos de alias ‘Calarcá’ con el general Juan Miguel Huertas.

(Vea también: Petro salió molesto por hundimiento de reforma tributaria e hizo señalamientos: “Odio político”)

De acuerdo con el mismo mandatario, ese escándalo produjo un ambiente de tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía, lo que se evidenciaría en una separación marcada de poderes en el país.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución sociojurídica del conflicto armado en varias regiones”, escribió Petro en X.

He visto de nuevo con atención el informe de Calderón sobre Calarcá en Caracol TV. Está vez no podemos hablar de información falsa como si fueron las famosas llamadas de Wilmar que no era Wilmar o la aparición en una carta de un preso de la agente de Calarcá apenas una semana… https://t.co/meo5areVh4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

Para el presidente, Camargo estaría marcando distancia con su administración por temor a ser incluida en el listado al que ya hace parte él junto con el ministro Armando Benedetti.

De esta manera, la relación entre Petro y Camargo se habría debilitado aún más por varias investigaciones impulsadas por la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la campaña presidencial en 2022.

Este panorama acentúa la pugna de poderes entre el Gobierno y la Fiscalía. La postura firme de Camargo frente a la presión política marcó un distanciamiento evidente en la relación institucional.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.