Las Fiestas de la Cosecha, tienen lugar cada año en el mes de agosto, se conmemora la fundación la ciudad de Pereira que este año cumple 160 años. La programación incluye actividades culturales, eventos deportivos, espectáculos y conciertos masivos, además de la tradicional exposición de orquídeas.

Las fiestas del cumpleaños empiezan hoy 18 de agosto, la programación inicia a las 9:00 a.m. y se extiende hasta las 3:00 a.m. prepárese para estas fiestas porque vamos a pasar bueno, como nos gusta

El 24 de abril de 2018, por unanimidad en segundo debate el Concejo de Pereira votó a favor del proyecto de acuerdo No.9, por medio del cual “Se designa el nombre de Fiestas de la Cosecha a las fiestas aniversarias de Pereira”, así se garantiza también, que independientemente de la administración de turno, la celebración del cumpleaños de la ciudad, no puede llamarse de otra forma. En este año, la alcaldía espera superar éxito del festejo en años anteriores, donde fueron acompañados en multitud.

Los inicios de las Fiestas de la Cosecha se remontan a 1934, con la celebración del cumpleaños de la ciudad, el cual solo se hacía por un día, el 30 de agosto, fecha que sigue siendo el día de la celebración central que inicia a las 8:00 a.m. con la ‘Ofrenda Floral Monumento a los Fundadores’ en el parque El Prometeo, a las 10:00 a.m. Se realizará el ‘Tedeum’ coros en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, a las 11:00 a.m. es la Sesión Solemne en el Concejo Municipal de Pereira; La Feria Internacional de Cafés Especiales en Pereira se realizará de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. en el Parque Olaya y el gran cierre será en el Teatro Municipal Santiago Londoño con dos funciones de la Banda Sinfónica de Pereira en compañía de músicos locales con puestas en escena de coros, danza y teatro. La primera función es a las 10:00 a.m. y la segunda función a las 6:00 p.m.

Gran programación el primer día de fiestas

Las fiestas inician con una variada y divertida programación y es que nuestra ciudad se da el lujo de celebrar durante 16 días sus 160 años, la celebración es para los Pereiranos y visitantes así que preste atención a los eventos de este día y prográmese para que asista y disfrute. Gigantes del Vallenato se presentaran en concierto.