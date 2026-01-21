Más de un padre de familia en el país podría ver limitada su entrada a partidos de fútbol y conciertos si prospera un proyecto de ley que alista la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. La congresista anunció que presentará una iniciativa para prohibir el acceso a eventos masivos a quienes no estén al día con la cuota alimentaria de sus hijos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Senado está en los rines y tendría que despedir a 70 personas; necesita presupuesto urgente)

La propuesta busca que el disfrute de espectáculos públicos esté condicionado al cumplimiento de una obligación básica: la manutención de los menores. En ese sentido, Pedraza sostuvo que no es coherente que una persona destine dinero a boletas para entretenimiento mientras incumple con la alimentación de sus hijos.

Padres morosos no pueden entrar a estadios en Argentina

La iniciativa que se plantea en Colombia no sería inédita en la región. En Argentina ya rige una norma similar, especialmente visible en el fútbol profesional, donde a los aficionados se les exige el Documento Nacional de Identidad (DNI) para ingresar a los estadios. Si la persona figura en los registros como morosa en el pago de la cuota alimentaria, se le prohíbe el acceso al escenario deportivo.

Ese modelo es el que sirve de referencia para la propuesta anunciada en el Congreso colombiano, que buscaría trasladar ese control no solo a los estadios, sino también a otros eventos de alta concurrencia, como conciertos y espectáculos masivos.

Cuándo aplicará la medida en Colombia

Por ahora, no está definido cuándo se presentará formalmente el proyecto de ley ni cuándo comenzaría su discusión en el Legislativo. La representante ha señalado que todo dependerá de los tiempos y de la agenda del Congreso, por lo que la iniciativa se mantiene, de momento, en fase de anuncio.

De avanzar, el debate pondrá sobre la mesa el uso de este tipo de restricciones como mecanismo de presión para garantizar los derechos de los menores y el cumplimiento efectivo de las cuotas alimentarias en Colombia.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.