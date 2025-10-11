Continúa temblando en Colombia y, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en la madrugada de este sábado 11 de octubre se presentaron dos sismos con epicentro en el municipio de Los Santos (Santander).

El más reciente ocurrió con una magnitud de 3.0 hacia las 03:47 de la mañana. De acuerdo con el SGC, la profundidad del evento sísmico fue de 145 km.

