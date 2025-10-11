Continúa temblando en Colombia y, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en la madrugada de este sábado 11 de octubre se presentaron dos sismos con epicentro en el municipio de Los Santos (Santander).
(Vea también: Cuál es la diferencia entre temblor y réplica: conozca cuál es más destructiva)
El más reciente ocurrió con una magnitud de 3.0 hacia las 03:47 de la mañana. De acuerdo con el SGC, la profundidad del evento sísmico fue de 145 km.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-10-11, 03:47 hora local Magnitud 3.0, Profundidad 145 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/7Yv0na7sJELee También
¿Roy Barreras le quiere correr la butaca a Pinzón? Está pidiendo pista en partido que no se decide Temblor en Colombia hoy 10 de octubre en Paratebu Pico y placa en Pereira: ¿Solución temporal o espejo de desigualdad y crisis ambiental? Murió cabecilla del 'Tren de Aragua' al caer de edificio en Antioquia cuando lo iban a capturar
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 11, 2025
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-10-11, 02:20 hora local Magnitud 3.0, Profundidad 148 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/29Ua8x4l5f
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 11, 2025
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO