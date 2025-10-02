En las últimas horas, Nilson Julián Cañaveral, trabajador adscrito a la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Jamundí, fue asesinado por hombres armados.

Los lamentables hechos se presentaron en la vereda El Descanso. Según informes, Cañaveral fue atacado por hombres armados mientras desarrollaba labores de mantenimiento vial.

De acuerdo con W Radio, el funcionario se encontraba trabajando en una de las vías del departamento y operaba una máquina en labores de mantenimiento y mejora de una carretera, cuando recibió varios disparos.

Las autoridades se encuentran investigando el incidente y no descartan la intervención de una estructura criminal conocida como Jaime Martínez, una facción disidente de las Farc activa en el territorio vallecaucano, informó la emisora.

Este asesinato se suma a la larga lista de eventos de violencia en la zona de Jamundí, la cual ha visto ataques similares vinculados a grupos armados y control criminal. Recordemos que en agosto de este mismo año fue asesinado el líder social Ruhal Martínez, también en vereda El Descanso.

Alcaldesa de Jamundí rechazó asesinato de Nilson Julián Cañaveral

La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, manifestó su profunda preocupación por la escalada de violencia en ese territorio, envió un mensaje a la familia y rechazó lo sucedido.

“Rechazamos contundentemente estos hechos violentos y levantamos la voz para decir que Jamundí merece respeto, merece paz y merece presencia real del Estado”, indicó Castillo en X.

Hoy Jamundí está de luto. La vida de nuestro amigo, Julián Cañaveral, trabajador oficial de nuestra Alcaldía, fue arrebatada de manera violenta e injusta.

A su familia, mi abrazo solidario y mis oraciones para que Dios les de fortaleza en estos momentos difíciles.

Rechazamos… pic.twitter.com/9jYXGZHAhX — Paola Castillo (@paocastillo0) October 2, 2025

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

