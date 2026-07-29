Deisy Dorelly, una mujer identificada como víctima acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el macrocaso 07, señaló públicamente que el comediante conocido como ‘Culotauro‘ la ha sometido a una campaña de acoso, burlas y amenazas a través de mensajes directos.

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De acuerdo con los registros del chat mostrados en el video, el comediante comenzó a escribirle desde el día anterior al pronunciamiento público, cuestionando su trabajo de venta de camisetas con el que sostiene su causa como víctima. “Me acusa de que estoy utilizando mi dolor para volverme millonaria. Yo no tengo plata, yo soy una mujer humilde”, señaló Daisy en el video.

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La víctima le solicitó en al menos tres ocasiones que cesara el contacto, sin obtener respuesta favorable. Lejos de detenerse, el usuario continuó enviándole audios con comentarios burlescos e incluso escribió: “Peligroso no, solo hago valer mi palabra, no se metió con un frío de espíritu, aquí estamos listos a todo”, frase que Daisy calificó abiertamente como una amenaza.

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“Usted me dice que no me metí con un frío de espíritu, aquí estamos listos para todo. ¿Eso qué quiere decir? Es una amenaza“, expresó la mujer.

Le solicito a la Fiscalía General de la Nación, a todos los entes de control del Estado y a la Jurisdicción Especial para la Paz que adopten las medidas necesarias para proteger mi vida e investigar estos hechos. Ya me encuentro amenazada de muerte por los criminales que he… https://t.co/AvczhtELF7 — DEISY DORELLY GUANARO (@DeisyDorelly) July 29, 2026

Deisy también señaló que el acoso podría estar vinculado a críticas que hizo previamente contra figuras públicas que, según ella, se burlaron de los 18.000 niños víctimas de reclutamiento forzado. “Voy a pensar que usted está actuando bajo las órdenes de pronto de la señora representante o de la señora comediante que tiene miles de seguidores para intimidar a una víctima”, afirmó.

Sumado a esto, en otra publicación, Dorelly pidió a la Fiscalía y otras autoridades revisar sus señalamientos. “Le solicito a la Fiscalía General de la Nación, a todos los entes de control del Estado y a la Jurisdicción Especial para la Paz que adopten las medidas necesarias para proteger mi vida e investigar estos hechos”, escribió.

“Exijo que el señor Culotauro sea investigado por las autoridades competentes y que se determine si su conducta ha contribuido al acoso y la revictimización que hoy estoy denunciando”, concluyó Deisy Dorelly.

La mujer reveló además que fue reclutada por las Farc a los 10 años de edad, abusada y torturada, y que a los 11 años fue víctima de agresiones que atribuye a figuras identificadas dentro de esa organización.

¿Qué es el macrocaso 07 de la JEP y qué tipo de víctimas cobija?

El macrocaso 07 de la JEP investiga el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de las Farc-EP durante el conflicto armado en Colombia. Las personas acreditadas en este caso tienen reconocimiento formal como víctimas ante el tribunal de paz y cuentan con garantías de no revictimización.

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