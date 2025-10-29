El tema de la salud está complicado en Colombia, pues actualmente hay muchos medicamentos que no se están entregando y sacar citas ahora es una tarea muy difícil con las distintas EPS.

De hecho, por más de que las personas madrugan y demás, las filas son eternas y el trato por parte de los trabajadores no siempre es el mejor, por lo que las peleas y problemas comienzan con el paso de los minutos.

En la mañana de este miércoles, 29 de octubre, se presentó una situación bastante complicada que dejó con mucha indignación a los ciudadanos, ya que una mujer se desmayó porque no la atendieron en horas.

Según reportaron los usuarios en las redes sociales, todo ocurrió en el Audifarma de la carrera 43 con calle 70 de la capital del Atlántico, cuando una mujer embarazada llegó a pedir sus medicamentos, pero pasaban las horas y no la atendían.

Después de más de cuatro horas, debido a la cantidad de gente, los gritos y demás, la mujer se descompensó y terminó en el piso desmayada ante los ojos de decenas de ciudadanos.

Lo más frustrante de la situación, según reportaron los ciudadanos, fue que por más de que se estaba rodeado de personal de la salud, nadie la atendió, sino que dejaron que se recuperara por sus propios medios con ayuda de las personas que estaban allí.

Este es el video de la indignante situación:

#INDIGNANTE 😡 Una mujer embarazada se desplomó tras esperar durante horas la entrega de sus medicamentos en la sede de @Audifarma_SA, en la cr 43 con cl 70 de B/quilla. La joven no recibió atención prioritaria necesaria a pesar de su estado, lo que provocó su desmayo en la fila. pic.twitter.com/0n49qrqvHS — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 29, 2025

En cuanto a los medicamentos, a los usuarios solo les queda tener paciencia y disponer mucho tiempo porque todo indica que esta situación no va a mejorar pronto.

