El caso de Selena Monsalve, una vigilante de 23 años en Soacha, desató una investigación judicial luego de que se revelara un video que muestra la agresión sexual que habría sufrido por parte del inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo, detalla El Tiempo.

El hecho ocurrió el 3 de junio de 2025 en la Inspección Sexta de Policía, cuando la mayoría de funcionarios ya se había retirado. La joven, tras meses de acoso previo, decidió grabar con su celular mientras trabajaba, destaca ese medio.

En las imágenes se observa al inspector besándole la cabeza sin consentimiento, tocándola de manera inapropiada y acosándola verbalmente, incluso intentando llevar la mano de la víctima hacia sus partes íntimas mientras ella se resiste, agrega ese diario.

Monsalve afirmó que este comportamiento no fue aislado, sino repetitivo desde enero, con tocamientos y comentarios sexuales frecuentes, añade ese periódico.

Otras vigilantes corroboraron la denuncia de forma anónima, asegurando que también fueron acosadas y que el inspector aprovechaba momentos a solas para insinuarse o exhibirse. Una de ellas renunció por miedo.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía y la Alcaldía, y avanza en la Personería de Soacha. La víctima reveló el grave impacto psicológico que sufrió, incluso con intentos de suicidio. Por su parte, Figueredo negó las acusaciones y evitó explicar el contenido del video.

