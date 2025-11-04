En medio de situaciones virales en el mundo, el episodio de acoso contra Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en una vía pública le dio muy pronto la vuelta al mundo como un acto reprochable.

Lo peor de todo es que la situación quedó registrada en un video, en el que una de las personas presentes expuso el incómodo momento que pasó la mujer que se ha convertido en referente regional.

Video de acoso contra presidenta de México en vía pública

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se vio sorprendida por el hombre durante un recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por la calle República de Argentina (ver mapa), informó el diario Reforma.

La mandataria estaba frente a varias personas en el mencionado punto de la capital mexicana, cuando un hombre se le acercó por detrás y no solo la abrazó con excesiva confianza, sino le dio un beso en el cuello.

Los miembros de seguridad presentes apenas alcanzaron a reaccionar para alejar al abusivo en ese gesto, aunque el fanático pareció justificarse y dar explicaciones a pesar del gesto fuera de lugar.

Las imágenes de ese momento se hicieron virales y los usuarios en redes sociales expresaron su molestia por una situación que deja en evidencia la vulnerabilidad para las mujeres, a pesar de que ocupen altos cargos.

¿Quién es el esposo de Claudia Sheinbaum, presidenta de México?

El esposo de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, es Adrián Rubalcava. Él es un reconocido ingeniero físico y académico, con una carrera destacada en el ámbito científico y universitario. Rubalcava es conocido por su trabajo en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), donde ha sido profesor e investigador.

A pesar de no estar en el foco público tanto como su esposa, Rubalcava ha mantenido un perfil relativamente bajo, con un enfoque principalmente en sus responsabilidades académicas y profesionales.

La relación entre ambos es conocida, aunque Sheinbaum ha preferido mantener su vida personal y familiar fuera de los reflectores, enfocándose más en su carrera política.

Claudia Sheinbaum ha sido una figura clave en la política mexicana, especialmente en la Ciudad de México, donde fue jefa de gobierno. Su esposo ha sido un apoyo constante en su trayectoria, aunque su involucramiento público en los eventos políticos ha sido mínimo en comparación con el de ella.

Sheinbaum ha hablado en ocasiones sobre su familia y su relación con Adrián, subrayando la importancia de contar con su apoyo en su carrera política, pero sin entrar en detalles sobre su vida personal.

¿Qué edad tiene Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum, la actual mandataria de México, nació el 24 de junio de 1962, lo que significa que tiene 63 años. Sheinbaum es una de las figuras más influyentes en la política mexicana contemporánea.

Ha tenido una carrera destacada, especialmente en el ámbito de la ciudadanía y el medio ambiente. Fue la primera mujer jefa de gobierno de la Ciudad de México y ha sido una figura clave en la política de la capital mexicana, donde se ha enfocado en temas como la movilidad urbana, la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

A lo largo de su vida, Claudia ha sido conocida no solo por su trabajo político, sino también por su formación académica. Se graduó en Física por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y obtuvo un doctorado en ingeniería energética.

Su enfoque en la ciencia y la tecnología ha influido en muchas de sus políticas en la capital, donde ha impulsado iniciativas relacionadas con la energía limpia y la reducción de la huella de carbono.

