Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Luis Fernando Cabrera Blanco, un joven de 31 años natural de Mompox, Bolívar, perdió la vida tras el sismo ocurrido el lunes 10 de agosto, una emergencia que afectó varias regiones del país. Según la información proporcionada, Cabrera se encontraba en la ciudad de Medellín durante el movimiento telúrico. Después de sentir la fuerza del temblor, intentó evacuar el lugar donde se hallaba, pero en ese proceso, al parecer, tuvo contacto con un cable de alta tensión que le causó una descarga eléctrica, provocando su muerte.

Sigue a PULZO en Discover

El caso de Cabrera resalta entre las consecuencias humanas que dejó el sismo, pues no solo se trató de los daños estructurales, sino también de las vidas afectadas por la emergencia. En contexto, según información sobre el mismo evento publicada por El Nuevo Día, al menos ocho personas quedaron aisladas en el Cañón del Combeima, lo que evidencia el impacto significativo que tuvo el movimiento sísmico en diferentes partes del territorio colombiano.

En medio del dolor que generó su fallecimiento, la Universidad de Cartagena lamentó públicamente su muerte, recordando la huella que Cabrera dejó en la comunidad académica. La institución señaló que fue parte activa del Centro Tutorial de Magangué, participó en actividades deportivas y mantuvo un fuerte vínculo con compañeros y docentes. Su paso por la universidad estuvo marcado por el compromiso tanto académico como en el ámbito deportivo, cualidades que le hicieron apreciado entre quienes compartieron con él esa etapa de su vida.

Los mensajes de condolencia no se hicieron esperar y la universidad, en representación de la comunidad educativa, expresó su solidaridad y acompañamiento a la familia y allegados de Luis Fernando Cabrera Blanco. El impacto de su pérdida va más allá de la tragedia del sismo: es también el reflejo del vacío que puede dejar una persona activa en la vida universitaria y en su entorno más cercano.

¿Cómo se produjo el accidente que causó la muerte de Luis Fernando Cabrera Blanco durante el sismo?

De acuerdo con la información conocida, Luis Fernando Cabrera Blanco falleció en Medellín mientras intentaba evacuar el sitio donde se encontraba tras sentir el temblor. Durante la salida, habría entrado en contacto con un cable de alta tensión, sufriendo una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

¿Cuál fue la reacción de la Universidad de Cartagena tras la muerte de Luis Fernando Cabrera Blanco?

La Universidad de Cartagena lamentó profundamente el fallecimiento de Cabrera. Recordó su paso por el Centro Tutorial de Magangué y su activa participación en actividades deportivas, además de resaltar el vínculo especial que mantuvo con la comunidad universitaria. Tanto compañeros como docentes expresaron sus condolencias y acompañamiento a los seres queridos del joven.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z